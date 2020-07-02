Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: более 144 тыс. россиян проголосовали за рубежом по поправкам в конституцию 

ТАСС и ещё 107 26 минут назад
144 тысяч россиян проголосовали за рубежом
Фото: РИА Новости
Почти 145 тыс. граждан России приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на избирательных участках, организованных за рубежом. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В условиях серьезных ограничений, вызванных предпринимаемыми в разных странах мира мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в голосовании принял участие 144 791 избиратель. По согласованию с территориальной избирательной комиссией проведено 42 выездных и досрочных голосований в местах компактного проживания россиян. В них приняли участие более 33 тыс. человек, в том числе сотрудники компаний, которые ведут масштабные строительства за рубежом, и военнослужащие российских баз", — сказала она.
Захарова указала, что сегодня МИД РФ завершил прием копий протоколов из всех избирательных участков, которые были образованы за границей.
"Всего в 140 странах мира было создано 254 избирательных участка. Избирательные комиссии возглавляли в том числе 39 послов и постпредов, 63 генеральных консула. Это свидетельствует о важности и актуальности поставленной задачи для наших загранучреждений. Действительно, министерство иностранных дел уделяло этому вопросу повышенное внимание", — отметила дипломат.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
ТАСС: последние новости
В ОП поступило 205 сообщений о нарушении золотого стандарта при наблюдении за голосованием В ОП поступило 205 сообщений о нарушении золотого стандарта при наблюдении за голосованием Российские вузы вправе перенести начало учебного года из-за коронавируса Российские вузы вправе перенести начало учебного года из-за коронавируса Медведев заявил, что пандемия коронавируса "далеко еще не закончилась" Медведев заявил, что пандемия коронавируса "далеко еще не закончилась"
Комментарии
Политика , Социология , Мария Захарова , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захвативший монастырь священник выдвинул условие РПЦ
Захвативший монастырь священник выдвинул условие РПЦ
Почему возвращение Донбасса пугает Киев
Почему возвращение Донбасса пугает Киев
В России продлили запрет на международные авиаперелеты
В России продлили запрет на международные авиаперелеты
«Помогите!»: вдова Проскурина обратилась к Путину
«Помогите!»: вдова Проскурина обратилась к Путину
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение