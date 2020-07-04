11 млрд выделило правительство на выплаты медикам

Правительство России одобрило выделение 11 млрд рублей на дополнительные выплаты социальным работникам и медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в перечне распоряжений по итогам заседания правительства, которое прошло 2 июля.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделяет почти 7,5 млрд рублей на выплаты за июль для медработников, которые находятся в непосредственном контакте с больными COVID-19. Еще 3,5 млрд рублей направят на выплаты сотрудникам социальных стационаров, работающих с больными с коронавирусом и людьми из группы риска.
О том, что дополнительная финансовая поддержка врачей, медицинского персонала и социальных работников, напрямую сталкивающихся в работе с коронавирусом, будет продлена дополнительно на два месяца и станет учитываться при расчёте отпускных, Президент России Владимир Путин сказал в ходе телеобращения к гражданам 23 июня.