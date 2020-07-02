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Кадыров прокомментировал итоги голосования по Конституции 

Свободная пресса 1 час назад
«Благодарю мой народ»: Кадыров высказался о голосовании
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях поблагодарил россиян и жителей своей республики за то, что они поддержали поправки в Конституцию.
«Они сделали выбор в пользу благополучной, справедливой, развитой и духовно богатой страны! Чеченский народ проявил единство и сплоченность, массово проголосовав за поправки в Конституцию РФ», — заявил он.
Кадыров отметил, что во всех городах и районах республики была отмечена высокая явка, и Чечня по этому показателю лидер среди российских регионов.
«Благодарю каждого россиянина, кто поставил галочку напротив слова "Да"! Благодарю мой народ за активное участие в этом судьбоносном событии!», — написал он.
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Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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