«Благодарю мой народ»: Кадыров высказался о голосовании

Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях поблагодарил россиян и жителей своей республики за то, что они поддержали поправки в Конституцию.

«Они сделали выбор в пользу благополучной, справедливой, развитой и духовно богатой страны! Чеченский народ проявил единство и сплоченность, массово проголосовав за поправки в Конституцию РФ», — заявил он.

Кадыров отметил, что во всех городах и районах республики была отмечена высокая явка, и Чечня по этому показателю лидер среди российских регионов.