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В Совфеде прокомментировали данные о связи России с талибами 

Lenta.ru 1 час назад
В Совфеде прокомментировали связь России с талибами
Фото: ТАСС
Российского присутствия в Афганистане практически нет, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя публикацию в The New York Times о связи России с талибами. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Талибы и так постепенно и планово захватывают все новые территории и, кстати, регулярно нападают на американских солдат. Для этого им даже денег не надо платить, они сами делают это с удовольствием», — сказал сенатор.
Джабаров отметил, что New York Times выражает позицию демократов, которые в преддверии президентских выборов пытаются обвинить действующего президента Дональда Трампа в сговоре с «коварной Россией».
Сенатор подчеркнул, что российская сторона борется с международным терроризмом, а «не заигрывает с наркобаронами, с наркодельцами».
The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи. Дональд Трамп считает эту информацию недостоверной.
После появилась информация о возможном введении новых антироссийских санкций за якобы сговор с боевиками. Комментируя эти сообщения, официальный представитель Кремля отметил, что Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.
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Комментарии
Политика , Владимир Джабаров , Дональд Трамп , Талибан , Совет Федерации , New York Times , Афганистан
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