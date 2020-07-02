В Совфеде прокомментировали связь России с талибами

«Талибы и так постепенно и планово захватывают все новые территории и, кстати, регулярно нападают на американских солдат. Для этого им даже денег не надо платить, они сами делают это с удовольствием», — сказал сенатор.

Джабаров отметил, что New York Times выражает позицию демократов, которые в преддверии президентских выборов пытаются обвинить действующего президента Дональда Трампа в сговоре с «коварной Россией».

Сенатор подчеркнул, что российская сторона борется с международным терроризмом, а «не заигрывает с наркобаронами, с наркодельцами».

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи. Дональд Трамп считает эту информацию недостоверной.

После появилась информация о возможном введении новых антироссийских санкций за якобы сговор с боевиками. Комментируя эти сообщения, официальный представитель Кремля отметил, что Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого.