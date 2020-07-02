Мишустин поздравил спортивных журналистов

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил российских спортивных журналистов с профессиональным праздником.
"Ваши колонки, репортажи, трансляции дарят миллионам людей незабываемые впечатления и эмоции. Особой благодарности заслуживает большая работа, которую вы проводите по популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.
Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поблагодарил Мишустина за поддержку возобновления чемпионата и Кубка страны.