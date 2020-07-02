Яровая: «Россияне приняли судьбоносное решение»

«Ощущение радости и гордости за Россию и всех нас, граждан России», — отметила Яровая.

В современной геополитике, порой агрессивной и недобросовестной, гражданами России сделана мощная заявка на успех, сказала парламентарий.

«Именно мотивация и доверие в обществе имеют главное конкурентное преимущество, именно эти качества единства нашего многонационального народа утверждают на долгую перспективу исторический путь России в мире, созидании, независимости и благополучии», — убеждена Яровая.

Сам факт того, что президент РФ принял решение о том, что закон о поправках в Конституцию будет подписан им и вступит в силу только в случае одобрения и волеизъявления граждан принять поправки, которые и готовились при широком народном обсуждении, и прошли беспрецедентное народное голосование, «является отражением взаимного доверия и уважения, силы и успеха современной России и граждан России», считает Яровая.

Обработано 100% бюллетеней: за поправки к Конституции — 77,92%, против — 21,27%.