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Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом Зотова 

Артём Кульша и ещё 1 14 минут назад
Путин дал поручение генпрокурору
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор России Игорь Краснов разберется в ситуации с арестом бизнесмена Дмитрия Зотова. Такое поручение, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ему дал президент России Владимир Путин.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов составил так называемый лондонский список — перечень бизнесменов, которые скрываются за границей от уголовного преследования, но хотят вернуться, если не будут арестованы по приезде.
Зотов, бывший глава компании «Трансфин-М», входит в лондонский список. В первой половине июня он прилетел в Москву и был арестован по делу о мошенничестве. Недавно Титов написал письмо Путину в данной связи.
В нем он назвал арест Зотова необоснованным и дискредитирующим программу лондонского списка и напомнил президенту о том, что тот лично поручал не арестовывать возвращающихся предпринимателей. Путин оставил на письме Титова резолюцию о том, что Краснов должен разобраться в ситуации с Зотовым и доложить ему.
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Политика , Григорий Березкин , Дмитрий Зотов , Игорь Краснов , Борис Титов , Владимир Путин , Трансфин-М , РБК
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