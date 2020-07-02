Путин дал поручение генпрокурору

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов составил так называемый лондонский список — перечень бизнесменов, которые скрываются за границей от уголовного преследования, но хотят вернуться, если не будут арестованы по приезде.

Зотов, бывший глава компании «Трансфин-М» , входит в лондонский список. В первой половине июня он прилетел в Москву и был арестован по делу о мошенничестве. Недавно Титов написал письмо Путину в данной связи.

В нем он назвал арест Зотова необоснованным и дискредитирующим программу лондонского списка и напомнил президенту о том, что тот лично поручал не арестовывать возвращающихся предпринимателей. Путин оставил на письме Титова резолюцию о том, что Краснов должен разобраться в ситуации с Зотовым и доложить ему.