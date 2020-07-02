Путин дал поручение генпрокурору

Дмитрий Зотов 10 июня прилетел в Москву из Риги , его задержали полицейские, а на следующий день суд арестовал его по делу о мошенничестве. В своем письме Путину Борис Титов напомнил, что перед своим возвращением Зотов уведомил следствие о готовности сотрудничать. Ранее суд отказывал в заочном аресте предпринимателя из-за «многочисленных нарушений со стороны следственного органа».

« [Такая ситуация] приводит к снижению уровня доверия предпринимателей, находящихся за рубежом, к возможности полноценно участвовать в уголовном судопроизводстве в Российской Федерации без угрозы необоснованного давления, в том числе путем заключения под стражу», -говорится в обращении бизнес-омбудсмена.

В конце мая бизнес-объединения и омбудсмен Борис Титов попросили президента России Владимира Путина остановить производство по нетяжким предпринимательским делам, а также в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне освободить по УДО осужденных за экономические преступления. По мнению авторов письма Путину, амнистия положительным образом скажется на восстановлении деловой активности.