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Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом бизнесмена из «списка Титова» 

Daily Storm 3 часа назад
Путин дал поручение генпрокурору
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом пишет РБК со ссылкой на резолюцию Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Зотов входит в так называемый «лондонский список» Титова — перечень предпринимателей, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию под гарантию разбирательства без ареста по приезде.
Дмитрий Зотов 10 июня прилетел в Москву из Риги, его задержали полицейские, а на следующий день суд арестовал его по делу о мошенничестве. В своем письме Путину Борис Титов напомнил, что перед своим возвращением Зотов уведомил следствие о готовности сотрудничать. Ранее суд отказывал в заочном аресте предпринимателя из-за «многочисленных нарушений со стороны следственного органа».
« [Такая ситуация] приводит к снижению уровня доверия предпринимателей, находящихся за рубежом, к возможности полноценно участвовать в уголовном судопроизводстве в Российской Федерации без угрозы необоснованного давления, в том числе путем заключения под стражу», -говорится в обращении бизнес-омбудсмена.
В конце мая бизнес-объединения и омбудсмен Борис Титов попросили президента России Владимира Путина остановить производство по нетяжким предпринимательским делам, а также в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне освободить по УДО осужденных за экономические преступления. По мнению авторов письма Путину, амнистия положительным образом скажется на восстановлении деловой активности.
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Политика , Дмитрий Зотов , Игорь Краснов , Борис Титов , Владимир Путин , Трансфин-М , РБК , Москва , Рига
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