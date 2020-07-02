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«Забился в угол»: Пушков объяснил слабость Зеленского 

РИА Новости и ещё 4 5 часов назад
«Забился в угол»: Пушков объяснил слабость Зеленского
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков высказался об уголовном преследовании экс-президента Украины Петра Порошенко, отметив слабость нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.
"Зеленский совсем слаб. Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно:" Я — ваш приговор!". Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол", — написал Пушков в телеграме.
Сенатор считает, что нерешительность Зеленского демонстрируют его несостоятельность в качестве политика.
"Политика — это не только сцена и даже не столько сцена, сколько действия. На них Зеленский, видимо, не способен", — заключил он.
Ранее в заседании суда по избранию Порошенко меры пресечения объявили перерыв, чтобы экс-президент Украины и его адвокаты смогли ознакомиться с обновленным ходатайством по этому вопросу и подготовить линию защиты. Прокуратура попросила суд вместо ареста отпустить бывшего главу государства под личное обязательство: то есть Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями и сдать паспорта следователю.
Госбюро расследований подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления СБУ. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
Семочко стал первым замом главы Службы внешней разведки в июле 2018-го, а в апреле 2019-го Порошенко его уволил. Позже Семочко обжаловал этот указ в Верховном суде.
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Комментарии
Политика , Сергей Семочко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Генпрокуратура РФ , СБУ
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