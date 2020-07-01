ЦИК огласил промежуточные итоги голосования

Против поправок к конституции проголосовали 24,97% россиян

Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 74,10% россиян, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 30% протоколов.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции проголосовали 24,97% россиян. Общая явка на 21:15 мск составила 64,99%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен.