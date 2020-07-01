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Поправки поддержали более 74% россиян после обработки 30% протоколов 

РИА Новости 1 час назад
«Достойный результат»: Памфилова о голосовании
Фото: РИА Новости
За поправки в Конституцию проголосовали 74,1 процента россиян, против высказались 24,97 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 30 процентов протоколов.
Голосование по поправкам к Конституции завершилось
По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным.

Результаты голосования по регионам

В некоторых регионах уже подвели окончательные итоги голосования. В каждом из них за предлагаемые изменения в Основной закон проголосовали большинство избирателей:
—Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6.
—Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.
—Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39 —Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16 —Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62 —Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.
Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.
Сегодня прошел заключительный день голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его назначили на 22 апреля, но в итоге дату изменили из-за ситуации с коронавирусом. Ради безопасности и здоровья россиян голосование проходило всю неделю, с 25 июня. Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области могли выразить свое мнение онлайн.
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Комментарии 460
Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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