«Достойный результат»: Памфилова о голосовании

За поправки в Конституцию проголосовали 74,1 процента россиян, против высказались 24,97 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 30 процентов протоколов.

По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным.

Результаты голосования по регионам

В некоторых регионах уже подвели окончательные итоги голосования. В каждом из них за предлагаемые изменения в Основной закон проголосовали большинство избирателей:

—Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6.

—Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.

—Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39 —Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16 —Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62 —Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.

Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.

Сегодня прошел заключительный день голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его назначили на 22 апреля, но в итоге дату изменили из-за ситуации с коронавирусом. Ради безопасности и здоровья россиян голосование проходило всю неделю, с 25 июня. Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области могли выразить свое мнение онлайн.