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Опубликованы промежуточные результаты голосования по поправкам к Конституции 

Lenta.ru 1 час назад
Опубликованы промежуточные результаты голосования
Фото: РИА Новости
Опубликованы промежуточные результаты голосования по поправкам к Конституции. Данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Центризбиркома РФ.
По данным обработки 25,49 процента протоколов, за поправки проголосовали 73,22 процента избирателей. Против — 25,82 процента.
1 июля в России завершилось всенародное голосование по Конституции. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Явка на голосовании по состоянию на 20:00 по московскому времени составила 64,99 процента.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало по всей стране 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.
Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа и право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно было только за все поправки сразу или против всех изменений.
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