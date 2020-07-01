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По сравнению с выборами 2019 года претензий к избиркомам на голосовании почти нет — Булаев 

ТАСС 18 минут назад
Булаев: «Претензий к избиркомам на голосовании почти нет»
Фото: РИА Новости
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что по сравнению с единым днем голосования 2019 года претензий к работе участковых комиссий в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции практически нет.
"Мы сравниваем две кампании — единый день голосования был, сейчас идет общероссийское голосование. Мы смотрим развитие по тому, как работают участковые комиссии. Надо сказать, что вот эти шесть дней — большая нагрузка для участковых комиссий. Вместе с тем число претензий к участковым комиссиям незначительное", — сказал Булаев в информационном центре ЦИК в среду.
По его словам, в настоящее время есть "пять случаев, когда пришлось опечатывать ящики для голосования или сейф— пакеты, потому что были претензии у наблюдателей к процедуре голосования". "Пять случаев на 96 тыс. комиссий за шесть дней — это совершенно малая величина. Несмотря на это, пересчет бюллетеней во всех этих ящиках и сейф-пакетах будет осуществлен сегодня в конце дня, будет установлена истина, были ли претензии обоснованы или это было некое недоразумение. Мы очень тщательно следим за тем, чтобы все претензии были рассмотрены", — отметил зампред ЦИК.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.
Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".
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Комментарии 11
Политика , Николай Булаев , Владимир Путин , Центризбирком России
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