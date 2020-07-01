Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 60% 

РИА Новости 2 часа назад
Центризбирком отчитался по явке
Фото: РИА Новости
Средняя явка по России на голосовании по поправкам к Конституции превысила 60 процентов, сообщили в Центризбиркоме.
Изначально общероссийское голосование назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Для безопасности россиянам разрешили приходить на участки всю неделю — с 25 июня по 1 июля. В это же время жители Москвы и Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн, электронное голосование шло по 30 июня включительно.
Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не проголосовал по Сети, могут прийти сегодня на участок по месту жительства и отдать свой голос, опустив бюллетень в урну.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Турция создала новую угрозу для России
Турция создала новую угрозу для России
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
«Уже надоели»: Крым о претензиях Киева
01:19
«Уже надоели»: Крым о претензиях Киева
Политика
Зеленскому припомнили пророческий ролик «Квартала 95» о Крыме
00:59
Зеленскому припомнили пророческий ролик «Квартала 95» о Крыме
Политика Конфликты
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение