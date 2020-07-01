Центризбирком отчитался по явке

Средняя явка по России на голосовании по поправкам к Конституции превысила 60 процентов, сообщили в Центризбиркоме.

Изначально общероссийское голосование назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Для безопасности россиянам разрешили приходить на участки всю неделю — с 25 июня по 1 июля. В это же время жители Москвы и Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн, электронное голосование шло по 30 июня включительно.

Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не проголосовал по Сети, могут прийти сегодня на участок по месту жительства и отдать свой голос, опустив бюллетень в урну.