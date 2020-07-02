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Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции 

Lenta.ru и ещё 262 2 часа назад
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции
Фото: Lenta.ru
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки ста процентов протоколов. Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приводит РИА Новости.
За поправки проголосовали 77,92 процента, 21,27 процента — против.
Как сообщила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков достигла 65 процентов.
1 июля в России завершился финальный этап всенародного голосования по Конституции. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени.
Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону стартовало по всей России 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.
Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные изменения к основному закону государства одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно было только за все поправки сразу или против всех изменений.
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