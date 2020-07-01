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За принятие поправок к Конституции проголосовали 72,92% — первые данные ЦИК 

Парламентская газета 18 минут назад
За поправки в Конституцию проголосовали 72,92 процента. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК по голосованию после обработки 0,79 процента бюллетеней.
Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон началось 25 июня на всей территории России. Онлайн-голосование, в котором смогли принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, прошло с 25 по 30 июня.
Участки в среду будут открыты до 20:00 по местному времени во всех регионах.
Подсчёт голосов будет проводиться после 20:00 по местному времени в среду по всем семи дням голосования.
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Политика , Видео , Центризбирком России
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