Опубликованы первые данные голосования по поправкам к Конституции.

Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные по голосованию по поправкам к Конституции. За принятие поправок в Основной закон Российской Федерации отдали свои голоса 72,92% россиян. Против — 25,84%.

Данные приведены после обработки 0,79% бюллетеней, — сообщает РИА Новости.

Участки будут открыты до 20:00 по местному времени во всех регионах.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по всей стране. Онлайн-голосование проводилось в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.