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ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции 

Ирина Лебедева 32 минуты назад
Опубликованы первые данные голосования по поправкам к Конституции.
Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные по голосованию по поправкам к Конституции. За принятие поправок в Основной закон Российской Федерации отдали свои голоса 72,92% россиян. Против — 25,84%.
Данные приведены после обработки 0,79% бюллетеней, — сообщает РИА Новости.
Участки будут открыты до 20:00 по местному времени во всех регионах.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по всей стране. Онлайн-голосование проводилось в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.
Политика , Видео , Центризбирком России , РИА Новости
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