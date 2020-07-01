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Зампред ЦИК призвал уточнять в комиссии информацию о голосовании, а не выдумывать свою 

ТАСС 1 час назад
Зампред ЦИК призвал уточнять в комиссии информацию о голосовании, а не выдумывать свою
Фото: ТАСС
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что в процессе ввода данных о ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции обрабатывается большой объем информации, которая кому-то может быть непонятной. Однако следует уточнять данные в ЦИК, а не интерпретировать эту информацию по-своему, отметил он.
Ранее блогер Алексей Навальный на своей странице в Twitter опубликовал скриншот с данными Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", где утром в среду якобы была опубликована явка по некоторым регионам на 15:00 и 18:00. По его мнению, это связано с тем, что результат голосования якобы "определили еще три месяца назад".
"Все, кто наблюдает за ходом общероссийского голосования, очень внимательно смотрят за тем, что происходит на информационных площадках. И каждую деталь, которую не понимают, начинают интерпретировать по-своему. Я уже сказал про данные из некоторых участковых комиссий, которые введены. Это результаты досрочного голосования, на очень удаленных участках. И закончилось оно 21 июня. Ну, позвонили бы и узнали. Зачем придумывать того, чего нет", — сказал Булаев в информационном центре ЦИК в среду.
По его словам, члены ЦИК "всегда открыты и отвечают на вопросы". "Если у кого-то возникли сомнения по информации на сайте — ради бога. Могут быть технические ошибки, они случаются. Более 108 млн голосующих, 96 с лишним тысяч участков. Много информации собирается вручную с избирательных участков", — отметил зампред ЦИК.
"Тем, кто сидит на диване, пишет, выдумывает… Зачем выдумывать, позвоните, если не понимаете, а мы проведем ликбез, научим правильно понимать избирательное законодательство, избирательные процессы. Проблем нет. Спросите, мы всегда поясним", — добавил Булаев.
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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , Николай Булаев , Центризбирком России
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