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В Кремле объяснили отсутствие маски и перчаток у Путина 

Ирина Лебедева 53 минуты назад
Сегодня, в основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, Владимир Путин посетил избирательный участок в здании президиума Российской академии наук.
Многие обратили внимание на то, что президент РФ был без маски и перчаток. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию "Подъём", что это никак не связано с пренебрежением мерами безопасности.
"Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке", — цитирует Дмитрия Пескова pdmnews.ru.
Ранее в СМИ сообщалось, что помещение избирательного участка подверглось кварцевой обработке.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РАН
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