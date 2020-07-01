Сегодня, в основной день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, Владимир Путин посетил избирательный участок в здании президиума Российской академии наук.
Многие обратили внимание на то, что президент РФ был без маски и перчаток. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию "Подъём", что это никак не связано с пренебрежением мерами безопасности.
"Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке", — цитирует Дмитрия Пескова pdmnews.ru.
Ранее в СМИ сообщалось, что помещение избирательного участка подверглось кварцевой обработке.