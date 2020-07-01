Памфилова: серьезных нарушений на голосовании по Конституции нет

За шесть дней проведения общероссийского голосования по вопросу об одобрении изменений в Конституцию РФ не зафиксировано ни одного нарушения, которое бы требовало рассмотрения на уровне Центризбиркома

"За эти дни серьезных каких-то нарушений не обнаружено. У нас до сих пор, я проверила, очень серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы ЦИК, пока нет", — заявила глава комиссии Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в среду.

Она выразила надежду, что и решающий день голосования пройдет спокойно.

Ранее Памфилова рассказала, что всего за шесть дней в комиссию поступило более 470 тысяч обращений, но лишь в 2% случаев речь идет о нарушениях.