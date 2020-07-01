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ЦИК: Серьезных нарушений на голосовании по Конституции не зафиксировано 

Российская Газета 1 час назад
Памфилова: серьезных нарушений на голосовании по Конституции нет
Фото: ТАСС
За шесть дней проведения общероссийского голосования по вопросу об одобрении изменений в Конституцию РФ не зафиксировано ни одного нарушения, которое бы требовало рассмотрения на уровне Центризбиркома.
"За эти дни серьезных каких-то нарушений не обнаружено. У нас до сих пор, я проверила, очень серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы ЦИК, пока нет", — заявила глава комиссии Элла Памфилова в информационном центре ЦИК в среду.
Она выразила надежду, что и решающий день голосования пройдет спокойно.
Ранее Памфилова рассказала, что всего за шесть дней в комиссию поступило более 470 тысяч обращений, но лишь в 2% случаев речь идет о нарушениях.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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