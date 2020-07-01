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Путин проголосовал по поправкам в Конституцию 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Президент Владимир Путин в среду, 1 июля, принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России.
Глава государства прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, передает ТАСС.
Накануне Путин в ходе обращения к гражданам России призвал проголосовать по поправкам к Конституции и подчеркнул, что они вступят в силу, только если будут одобрены россиянами.
«Поправки в Основной закон — в случае вашей поддержки — закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии. Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков», — сказал российский лидер.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня — среды, 1 июля, — проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».
Явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции за шесть дней составила 55,22%. При этом итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.
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Политика , Видео , Владимир Путин , РАН , ИТАР-ТАСС , Москва
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