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Посольство России направило в Госдеп ноту после материала о талибах 

RT на русском и ещё 1 14 минут назад
«Не в первый раз угрозы»: РФ возмущена статьей в США
Фото: globallookpress.com
Российское посольство в США направило в Госдеп ноту после публикации материала о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.
«Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас — у нас серьёзная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы свести счёты с русскими», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Он также отметил, что в связи с угрозой безопасности дипломатов посольство направило в Госдеп ноту и потребовало провести расследование.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала первую статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом».
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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Комментарии 6
Политика , В мире , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Талибан , New York Times , Афганистан , США
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