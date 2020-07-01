«Не в первый раз угрозы»: РФ возмущена статьей в США

Российское посольство в США направило в Госдеп ноту после публикации материала о якобы причастности России к атакам «Талибана» * на американских военных в Афганистане

«Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас — у нас серьёзная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы свести счёты с русскими», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он также отметил, что в связи с угрозой безопасности дипломатов посольство направило в Госдеп ноту и потребовало провести расследование.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала первую статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп , в свою очередь, назвал статью «заказухой».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.