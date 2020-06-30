Зачем Лукашенко приехал к Путину

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. При встрече главы государств обнялись, пожали руки присутствовавшим на церемонии ветеранам и пообщались с ними.

Российский и белорусский лидеры возложили к памятнику гирлянды цветов, в руках они несли букеты красных роз. Кроме того, президенты поучаствовали в высадке елей в память о людях, погибших в Великой Отечественной войне.

После церемонии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры. Кажется, именно это было основной целью визита белорусского президента. По крайней мере, после того как у лидеров не нашлось времени для обстоятельного разговора в день проведения парада Победы, 24 июня, Лукашенко уже на следующий день обещал, что в ближайшее время его беседа с Путиным все же состоится.

Сенсаций на этот раз не вышло. После переговоров стороны молча разошлись, не сделав никаких заявлений.

Впрочем, учитывая внутриполитический контекст в Белоруссии, в этом нет никакого сюрприза. Пожалуй, впервые за свою политическую карьеру Александр Лукашенко ведет президентскую кампанию, позволяя себе столь явные выпады в сторону России.

Белорусский президент за последние дни неоднократно делал намеки на вмешательство России в местные выборы — якобы крупных оппозиционеров финансируют из Москвы

Одними словами Лукашенко не ограничивается, трое самых ярких кандидатов — банкир Виктор Бабарико, супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и бывший помощник Лукашенко Валерий Цепкало — так или иначе столкнулись с давлением силовиков.

Например, Светлана Тихановская участвует в выборах лишь потому, что ее муж был задержан в разгар предвыборной кампании. Лукашенко признал, что лично «дал сигнал» к задержанию блогера.

Явным уколом в сторону России стало задержание Виктора Бабарико. Оно сопровождалось обысками в офисе дочки «Газпрома» «Белгазпромбанке».

49,8% акций «Белгазпромбанка» принадлежат российским «Газпрому» и «Газпромбанку» . Поскольку Бабарико до вступления в президентскую гонку занимал пост председателя правительства банка, за ним легко было закрепить статус «пророссийского» кандидата. В частности, глава белорусского Комитета госконтроля Иван Тертель уверяет, что за деятельностью Бабарико якобы стоит руководство «Газпрома».

Россия в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова эти обвинения неоднократно отвергала: Москва просила предоставить доказательства (безответно) и говорила, что выборы и даже разборки властей с «Белгазпромбанком» — внутренние дело Белоруссии.

Дальнейших резких заявлений со стороны Лукашенко такой подход не предотвратил. «Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли», — пояснял он ситуацию с обысками перед поездкой в Ржев. А незадолго до этого: «Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают.

Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела».

При этом поверхностного знакомства с политической ситуацией в Белоруссии достаточно, чтобы понять: ни Бабарико, ни Тихановский пророссийскими кандидатами не являются.

Тихановский, например, был арестован за акцию против интеграции с Россией. Бабарико же является спонсором ряда националистических прозападных медиа-проектов, также критикующих интеграцию с Россией. Условно «пророссийским» можно было бы назвать Валерия Цепкало. Но его, как стало известно 30 июня, ЦИК даже не зарегистрировал кандидатом, забраковав более половины поданных им подписей.

«Белорусское руководство, включая Лукашенко, постоянно обвиняет Россию перед Западом, что он находится под давлением России, Россия вмешивается в выборы в Белоруссии — этим он пытается натравить на Россию Запад», — считает эксперт.

Поскольку обвинения во вмешательстве в выборы в адрес Москвы на Западе звучат регулярно, такие шаги Лукашенко выглядят вполне прагматично.

Особенно с учетом существенно потеплевших за последние годы проведения Минском «многовекторной» внешней политики отношений с ЕС и США. Достаточно вспомнить, что в период крайне напряженных обсуждений дорожных карт российско-белорусской интеграции в Минск впервые за много лет приезжали крупные американские чиновники, была достигнута договоренность о восстановлении отношений на уровне послов.

Однако в этот раз антироссийская карта не сработала. Евросоюз, отдельные европейские страны и США уже осудили задержания протестующих и выдвижение обвинений Сергею Тихановскому и Виктору Бабарико. Шансов, что западные партнеры останутся довольны выборами и в отношениях сторон будет достигнут новый прогресс, практически нет.

В итоге Александр Лукашенко оказался в уникальной ситуации: обвиняя Россию в поддержке оппозиционных кандидатов, за их аресты президент получает критику со стороны Европы и США.

Вместе с тем он также разыгрывает карту Белоруссии как сильного союзника Москвы. Однако, по мнению Андрея Суздальцева,

Лукашенко и не отходил от этой риторики в надежде на поддержку России перед выборами, на которых ему попросту нечего предъявить избирателю.

«С одной стороны, он демонстрирует Западу, что Россия вмешивается, что он держит удар, спасает и обращается за поддержкой Запада. А с другой стороны, перед Россией он кричит, что готов на все, на любые интеграции, только дайте ему поддержку ресурсами и деньгами. Для Востока он совершенно зеркальную политику проводит, а для внутреннего рынка он ведет разговор о том, что он — государство. То есть Лукашенко — это государство белорусское. В этом формате все, кто выступает против него, выступают, получается, против белорусского государства — они предатели, они преступники, их надо сажать в тюрьму, что он и делает», — отмечает эксперт.