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Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб в ходе голосования по Конституции 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб в ходе голосования по Конституции
Фото: ТАСС
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в комиссию пока не поступало жалоб, которые необходимо рассматривать на заседаниях всем составом ЦИК.
«У нас минимальное количество жалоб вообще в целом. Нет ни одной жалобы, которую надо рассматривать вообще на ЦИКе», — приводит ее слова «Интерфакс».
В ходе телемоста из ЦИКа на телеканале «Россия 24» (ВГТРК) глава комиссии поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию в регионе дистанционного электронного голосования.
«У нас с вашего региона практически нет жалоб, никаких проблем с вами не было, я очень рада, что наряду с Москвой мы выбрали именно вас», — добавила она.
Напомним, итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции России составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.
Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».
По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.
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Комментарии
Политика , Глеб Никитин , Элла Памфилова , Центризбирком России , ВГТРК , Интерфакс , Нижегородская Область
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