Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского 

Lenta.ru 20 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области задал вопрос Владимиру Мединскому, помощнику своего российского коллеги Владимира Путина. Их беседа, прошедшая в присутствии Путина, попала на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.
«Слушай, ну ты историю знаешь, а вот первый бой в какой день начался здесь, под Ржевом?» — спросил белорусский лидер у Мединского.
Помощник Путина, немного озадачившись, не ответил прямо на вопрос, а сперва напомнил, что «мы оставили Ржев практически без боя, за один день, осенью 1941 года».
«Когда началось контрнаступление под Москвой, потом уже, как бы так, честно говоря, нахрапом, мы попытались как можно больше…» — продолжил Мединский.
На этих словах его прервал некий мужчина, который обратился к нему сзади, положил руку на плечо и сообщил, что бои подо Ржевом начались в октябре 1941 года.
30 июня Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату. Мемориальный комплекс представляет собой бронзовую скульптуру солдата высотой 25 метров, музейно-выставочный павильон с мультимедийным оборудованием и 55-метровую аллею со стенами, на которых высечены фамилии 17 660 человек, павших в Ржевской битве, чья гибель документально подтверждена.
Владимир Мединский занял пост помощника президента после смены состава российского правительства в январе этого года. На этой должности он, в частности, курирует государственную политику в исторической сфере. В течение семи с половиной лет до работы в Кремле чиновник возглавлял Министерство культуры России.
Последние новости
Раскрыто содержание записки Путина для девушки подо Ржевом Раскрыто содержание записки Путина для девушки подо Ржевом В США заметили расхождения в действиях ГРУ и официальной политике России В США заметили расхождения в действиях ГРУ и официальной политике России Европа окончательно отказалась открывать границы для россиян Европа окончательно отказалась открывать границы для россиян
Комментарии 1
Политика , Видео , Владимир Мединский , Ольга Скабеева , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минкультуры , Правительство РФ , Ржев , Тверская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского
00:28
Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского
Политика
Раскрыта судьба разбившего машину ФСО солдата на параде
00:17
Раскрыта судьба разбившего машину ФСО солдата на параде
Происшествия
iPhone 12 попал на видео
06:26
iPhone 12 попал на видео
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение