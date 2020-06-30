Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского 

«Слушай, ну ты историю знаешь, а вот первый бой в какой день начался здесь, под Ржевом?» — спросил белорусский лидер у Мединского.

Помощник Путина, немного озадачившись, не ответил прямо на вопрос, а сперва напомнил, что «мы оставили Ржев практически без боя, за один день, осенью 1941 года».

«Когда началось контрнаступление под Москвой, потом уже, как бы так, честно говоря, нахрапом, мы попытались как можно больше…» — продолжил Мединский.

На этих словах его прервал некий мужчина, который обратился к нему сзади, положил руку на плечо и сообщил, что бои подо Ржевом начались в октябре 1941 года.

30 июня Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату. Мемориальный комплекс представляет собой бронзовую скульптуру солдата высотой 25 метров, музейно-выставочный павильон с мультимедийным оборудованием и 55-метровую аллею со стенами, на которых высечены фамилии 17 660 человек, павших в Ржевской битве, чья гибель документально подтверждена.