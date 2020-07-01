«Уже надоели»: Крым о претензиях Киева

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В Крыму назвали реакцию Киева на визит евродепутатов надоедливой 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Заявление украинской стороны о незаконности визита французских депутатов Европарламента в Крым выглядит нелепо и надоедливо, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента. Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился к главе Европарламента Давиду Сассоли и главе комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макалистеру с призывом осудить визит французских евродепутатов в Крым, который украинская сторона считает незаконным.
"Все эти заявления наших украинских коллег выглядят нелепо и настолько уже надоели, что ни крымчане, ни наши гости на них попросту не обращают внимания", — сказал Гемпель.
По его словам, Крым является частью Российской Федерации, поэтому не украинским властям определять, кому приезжать на полуостров, а кому нет. "В очередной раз призываем власти Украины не вмешиваться во внутренние дела другого государства", — подчеркнул Гемпель.
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Политика , Видео , Крым наш , Давид Сассоли , Николай Точицкий , Юрий Гемпель , ЕС , Европарламент , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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