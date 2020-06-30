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Путин заявил, что нужно продолжить поисковую работу под Ржевом 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Путин: поисковую работу под Ржевом надо продолжить
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин считает, что поисковую работу под Ржевом, где шли ожесточенные сражения в годы Великой Отечественной войны, следует продолжить.
На церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату глава государства поблагодарил поисковиков, которые "возвращают павшим их имена, а близким, потомкам — часть семейной истории". "Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена", — указал президент.
Отдельно он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала, — структуры Союзного государства России и Белоруссии, граждан, которые внесли пожертвования на возведение мемориала, Российское военно-историческое общество и авторский коллектив. "Это просто замечательная, прекрасная работа", — оценил памятник Путин. По итогам открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-художественные решения победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина — 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане.
"Все, кто сражался под Ржевом, прошли через нечеловеческие испытания, бились насмерть. Больше года делали для победы все, что могли", — напомнил президент. Он убежден: "Наш святой долг — чтить, помнить каждого героя". По словам Путина, "увековечить их подвиг было делом совести и чести".
"Низкий поклон всем рядовым и командирам! Слава героям Ржева! Слава солдатам Великой Отечественной и вечная память павшим!" — провозгласил Путин.
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Комментарии
Политика , СНГ , Андрей Коробцов , Владимир Путин , Российское военно-историческое общество , Ржев
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