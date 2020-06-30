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Объятия Путина и Лукашенко попали на видео 

Lenta.ru 42 минуты назад
Президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. При встрече подо Ржевом лидеры стран обнялись, соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале агентства РИА Новости.
«Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли более 1,3 миллиона человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра. Значение этой битвы огромно», — сказал российский лидер.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в ходе мероприятий по открытию Ржевского мемориала.
Монумент создали по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он представляет собой бронзовую скульптуру высотой 25 метров и весом около 80 тонн.
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Политика , Видео , В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Ржев
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