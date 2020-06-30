В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. 10 июня началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоится 1 июля.

Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что 30 июня около 14:00 по московскому времени президент обратится с телеобращением к гражданам России.

Оно началось примерно в 13:35 и продолжалось лишь несколько минут. В ходе обращения Путин призвал соотечественников проголосовать по поправкам в Конституцию и отметил, что, делая это, они голосуют за страну, в которой хотят жить, а голос каждого из них — самый важный и главный.