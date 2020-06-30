Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана 

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Об этом сообщается на сайте кабмина России.

Отмечается, что стороны обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, предпринимаемые в России и Казахстане.

В ходе беседы премьеры «затронули актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического взаимодействия, включая транспортную сферу, а также график предстоящих контактов в двустороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза ».

Ранее посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал о сотрудничестве двух стран в условиях пандемии коронавируса.