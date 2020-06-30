Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана 

RT на русском 1 час назад
Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана
Фото: РИА Новости
Российский премьер Михаил Мишустин провёл переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Об этом сообщается на сайте кабмина России.
Отмечается, что стороны обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, предпринимаемые в России и Казахстане.
В ходе беседы премьеры «затронули актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического взаимодействия, включая транспортную сферу, а также график предстоящих контактов в двустороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза».
Ранее посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал о сотрудничестве двух стран в условиях пандемии коронавируса.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
RT на русском: последние новости
Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана Песков назвал «чушью» сообщения о «сговоре» России с талибами Песков назвал «чушью» сообщения о «сговоре» России с талибами В Госдуме оценили решение ЕС продлить санкции против России В Госдуме оценили решение ЕС продлить санкции против России
Политика , Аскар Мамин , Михаил Мишустин , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты неожиданные детали развода Пелагеи
Раскрыты неожиданные детали развода Пелагеи
«Gucci-батюшку» снова заметили в обновках от Louis Vuitton
«Gucci-батюшку» снова заметили в обновках от Louis Vuitton
Тунгусский метеорит по мощности был равен водородной бомбе
Тунгусский метеорит по мощности был равен водородной бомбе
«Калашников» рассекретил новый пулемет
«Калашников» рассекретил новый пулемет
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение