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Путин сегодня обратится к россиянам 

Артём Кульша 33 минуты назад
Путин сегодня обратится к россиянам
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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10 июня, как сообщал «Рамблер», началось досрочное голосование о поправках в Конституцию, 25 июня стартовало общероссийское голосование, а основной день голосования состоится 1 июля.
26 июня Песков заявил, что не исключает, что накануне 1 июля Путин может выступить с обращением к гражданам России, как обращается к ним перед важными голосованиями. Сегодня его спросили, состоится ли обращение президента. Сначала официальный представитель Кремля снова заявил, что не исключает этого.
«Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу — да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам», — заявил он следом, добавив, что обращение начнется около 14:00 по московскому времени.
Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которым с 22 июня по 28 июня доля граждан России, которые планируют проголосовать до 30 июня включительно, выросла на 25% — до 51%.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ВЦИОМ
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