Опубликованы данные экзитполов по голосованию 

Из данных экзитполов ВЦИОМ следует, что 71,2% россиян проголосовали за поправки в Конституцию, 28,3% выказались против.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Голосование по поправкам в России завершилось. По итогам обработки 30% протоколов следует, что поправки поддержали 74,10% россиян.

Общая явка в России достигла 65%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня — среды, 1 июля — проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».