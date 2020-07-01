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Опубликованы данные экзитполов по голосованию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Опубликованы данные экзитполов по голосованию
Фото: Newsru.com
Из данных экзитполов ВЦИОМ следует, что 71,2% россиян проголосовали за поправки в Конституцию, 28,3% выказались против.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Голосование по поправкам в России завершилось. По итогам обработки 30% протоколов следует, что поправки поддержали 74,10% россиян.
Общая явка в России достигла 65%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня — среды, 1 июля — проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».
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Политика , Социология
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