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Говорит Москва: последние новости

В Кремле солидарны с позицией ЦИКа по экзитполу на голосовании по Конституции

В Москве и Нижегородской области началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

В Совфеде обвинили Великобританию во вмешательстве в дела России после акции с флагом ЛГБТ