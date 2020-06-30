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В Совфеде предложение США выкупить С-400 у Турции связали с желанием украсть технологии 

Говорит Москва 1 час назад
В Совфеде предложение США выкупить С-400 у Турции связали с желанием украсть технологии. Как сообщает издание Defense News, с идеей выступил партийный организатор фракции республиканцев в Сенате Джон Тьюн.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров сообщил радиостанции «Говорит Москва», что у американцев нет оружия, аналогичного российскому комплексу С-400. Исходя из этого, они хотят купить отечественные комплексы и досконально их изучить.
«Понятно, для чего американцы хотят его выкупить [комплекс С-400 — прим. ГМ]. Им хочется разобрать до винтиков нашу новейшую систему и попытаться создать что-то своё. У них подобного оружия пока нет. Я не думаю, что эта поправка пройдёт. Точнее, она может и пройти, но вряд ли Турция пойдёт на это, поскольку, если это случится, то Турция навсегда потеряет статус надёжного партнёра, и с ней больше никто не будет заключать подобных соглашений.
Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмёт какой-то комплекс C-400 себе. По моему мнению, исключительно для того, чтобы удовлетворить свою любознательность, а если точнее говорить, чтобы просто своровать наши секреты военные».
В 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд Против приобретения комплексов активно выступают США и НАТО. По словам сенатора, условия договора могут предусматривать запрет перепродажи комплекса.
«Я не знаю и не могу знать условия соглашения между Россией и Турцией по поставкам С-400, но логика событий подсказывает, что вряд ли это соглашение предусматривало перепродажу Турцией этого оружия третьей стране. Скорее всего, обуславливаются контрактом такие вещи».
Предполагается, что выкуп комплекса американцами позволит Анкаре продолжить участие в программе по производству американских многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. В свою очередь председатель комитета по международным отношениям Cената республиканец Джим Риш настаивает на более жёсткой поправке, предписывающей администрации президента Дональда Трампа ввести против Турции санкции.
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Политика , Армия , Видео , Владимир Джабаров , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Совет Федерации , НАТО , Радиостанция "Говорит Москва" , США , Турция
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