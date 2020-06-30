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РФ выступила с обвинением по ситуации с С-400 

Вероника Полынина 16 минут назад
Намерение США выкупить российские комплексы С-400 у Турции связано с желанием украсть технологии, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
«Понятно, для чего американцы хотят его выкупить. Им хочется разобрать до винтиков нашу новейшую систему и попытаться создать что-то свое. У них подобного оружия пока нет», — сказал Джабаров радиостанции «Говорит Москва».
По мнению сенатора, даже если эта поправка пройдет, Турция не согласится продать С-400, поскольку тогда она «навсегда потеряет статус надежного партнера».
Джабаров предположил, что условия контракта на поставку С-400 между РФ и Турцией могут предусматривать запрет на перепродажу.
«Я не знаю и не могу знать условия соглашения между Россией и Турцией по поставкам С-400, но логика событий подсказывает, что вряд ли это соглашение предусматривало перепродажу Турцией этого оружия третьей стране. Скорее всего, обуславливаются контрактом такие вещи», — отметил сенатор.
Как сообщал «Рамблер», в 2017 году Россия и Турция заключили контракт стоимостью 2,5 млрд долларов на поставку С-400. Первые комплексы были поставлены в 2019 году. На днях американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить у Турции С-400.
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Политика , Армия , Видео , Владимир Джабаров , Комитет Совета Федерации по международным делам , Радиостанция "Говорит Москва" , США , Турция
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