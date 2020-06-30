Россия призвала США пересмотреть позицию по ДВЗЯИ 

Москва констатирует ухудшение ситуации вокруг договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает восемь стран, не ратифицировавших договор и, прежде всего, США "дать зелёный свет" превращению этого документа в полноценно действующий международно-правовой инструмент, говорится в заявлении МИД РФ

30 июня исполняется 20 лет со дня ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, Россия с момента ратификации договора строго придерживается своих обязательств по нему, содействие вступлению в силу ДВЗЯИ является одним из приоритетов внешней политики РФ.

"Сегодня мы вынуждены констатировать серьезное ухудшение ситуации вокруг ДВЗЯИ. Спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу. Причина тому — отсутствие подписи и/или ратификации ДВЗЯИ остающимися восьмью странами, от которых зависит его вступление в силу", — отметили в МИД РФ.

В министерстве обратили внимание на то, что наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний.