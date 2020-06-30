Путин: «Настойчиво продолжим борьбу с коронавирусом»

Владимир Путин рассказал, что борьба с коронавирусной инфекцией будет вестись настойчиво и последовательно. Об этом сообщает ТАСС.

"Ее (борьбу. — Прим. ред.) мы будем продолжать, причем будем делать это настойчиво и последовательно, сделаем все, чтобы защитить жизнь и безопасность наших граждан", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что механизм реагирования на распространение коронавируса был оперативно и хорошо отработан. Президент отметил, что он должен и дальше оставаться на таком же высоком уровне.

Ранее Путин подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с COVID-19. По указу президента орденом Пирогова будут награждать граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Кроме того, Сергей Собянин отметил профессионализм медиков в период пандемии COVID-19. Мэр выразил надежду, что пандемию удастся окончательно победить и все навалившиеся на страну из-за нее проблемы.

Глава города также отметил, что за последнюю неделю наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса. По его словам, также снижается число госпитализированных и тяжелых пациентов на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса. На Москву приходится 745 выявленных случаев, на Московскую область — 301. Всего в стране выявлено 647 849 случаев коронавируса.

Клинические испытания российской вакцины уже начались, ее получили 18 добровольцев в Сеченовском университете. На данный момент испытуемые сообщают, что их самочувствие и состояние после введения препарата не изменились.