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Борьба с COVID-19 будет продолжаться настойчиво и последовательно — Путин 

Москва24 и ещё 6 4 часа назад
Путин: «Настойчиво продолжим борьбу с коронавирусом»
Фото: ТАСС
Владимир Путин рассказал, что борьба с коронавирусной инфекцией будет вестись настойчиво и последовательно. Об этом сообщает ТАСС.
"Ее (борьбу. — Прим. ред.) мы будем продолжать, причем будем делать это настойчиво и последовательно, сделаем все, чтобы защитить жизнь и безопасность наших граждан", — сказал Путин.
Глава государства добавил, что механизм реагирования на распространение коронавируса был оперативно и хорошо отработан. Президент отметил, что он должен и дальше оставаться на таком же высоком уровне.
Ранее Путин подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с COVID-19. По указу президента орденом Пирогова будут награждать граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
Кроме того, Сергей Собянин отметил профессионализм медиков в период пандемии COVID-19. Мэр выразил надежду, что пандемию удастся окончательно победить и все навалившиеся на страну из-за нее проблемы.
Глава города также отметил, что за последнюю неделю наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса. По его словам, также снижается число госпитализированных и тяжелых пациентов на ИВЛ.
За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса. На Москву приходится 745 выявленных случаев, на Московскую область — 301. Всего в стране выявлено 647 849 случаев коронавируса.
Клинические испытания российской вакцины уже начались, ее получили 18 добровольцев в Сеченовском университете. На данный момент испытуемые сообщают, что их самочувствие и состояние после введения препарата не изменились.
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Комментарии 3
Политика , Сергей Собянин , Владимир Путин
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