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Памфилова призналась, что «тысячу раз» хотела уйти с поста главы ЦИК 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Памфилова «тысячу раз» хотела уйти с поста
Фото: ТАСС
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призналась, что у нее "тысячу раз" появлялось желание уйти с поста председателя комиссии. Об этом она сообщила в эфире телепрограммы "Познер" на Первом канале.
При этом она отметила, что не допускала даже возможности пойти против закона и ей ни разу не было стыдно за сделанное.
"Я никогда, ни разу ни своим коллегам, ни сотрудникам не предложила пойти на сделку с совестью", — добавила глава ЦИК.
По ее мнению, сделать за последние четыре года удалось многое. В частности, внедрить современные технологии, которые повышают прозрачность избирательных процедур и расширяют возможности выразить свою волю: видеонаблюдение, QR-кодирование, "мобильный избиратель".
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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