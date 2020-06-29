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Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения 

РИА Новости и ещё 9 3 часа назад
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения по телефону, был подтвержден обоюдный настрой на укрепление партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что со своей стороны Бердымухамедов, поблагодарив за поздравления, подчеркнул важное значение состоявшегося в Москве 24 июня парада Победы, в котором приняли участие и туркменские военнослужащие.
Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменского стратегического партнерства и сотрудничества, говорится в сообщении.
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Политика , Погода , Гурбангулы Бердымухамедов , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Туркмения
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