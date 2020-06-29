Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения 

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что со своей стороны Бердымухамедов, поблагодарив за поздравления, подчеркнул важное значение состоявшегося в Москве 24 июня парада Победы, в котором приняли участие и туркменские военнослужащие.

Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменского стратегического партнерства и сотрудничества, говорится в сообщении.