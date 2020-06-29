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В Госдуме оценили решение ЕС продлить санкции против России 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
В Госдуме оценили продление санкций против России
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT продление Европейским союзом санкций в отношении России на полгода.
Парламентарий обратил внимание на продление санкционного режима против России даже в условиях глобального экономического кризиса.
«Мы уже привыкли к тому, что политика Вашингтона диктует условия всему западному сообществу, невзирая ни на реалии, ни на экономический кризис, возникший во время пандемии коронавируса… Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно», — заявил Бальбек.
Ранее в Совете ЕС сообщили о продлении санкций против России до 31 января 2021 года.
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Политика , Ближний Восток , Европа , Конфликты , США , Украина , Руслан Бальбек , ЕС , Госдума , Совет Европы
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