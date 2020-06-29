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Россия прекратила сотрудничать с ООН в Сирии 

Вероника Полынина и ещё 3 16 минут назад
Россия уведомила ООН о прекращении взаимодействия через систему деконфликтинга в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.
В ходе заседания Совбеза ООН по Сирии Лоукок рассказал, что 23 июня Россия уведомила ООН о приостановке участия в системе гуманитарных предупреждений.
Дипломат пообещал обсудить этот вопрос с представителями России и гуманитарными партнерами ООН в Сирии.
«Цель предупреждений заключается в том, чтобы обеспечить безопасность гуманитарной помощи путем информирования сторон конфликтов о местонахождении гуманитарных объектов или передвижений», — отметил Лоукок.
Он напомнил, что независимо от участия в программе деконфликтинга стороны конфликта должны подчиняться международному гуманитарному праву.
Постпред США в ООН Келли Крафт заявила, что «шокирована» отказом России от участия в механизме деконфликтинга. По ее словам, Россия «подвергла риску миллионы жизней на северо-западе Сирии и создала препятствие доставке ооновской помощи в эту зону».
Как сообщал «Рамблер», российская сторона неоднократно выступала с критикой системы деконфликтинга. Постпред России в ООН Василий Небензя заявлял, что внесенные в список гуманитарных объекты на деле используются террористами.
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Политика , Видео , Келли Крафт , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , Сирия
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