Россия прекратила сотрудничать с ООН в Сирии 

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Россия уведомила ООН о прекращении взаимодействия через систему деконфликтинга в Сирии . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.

В ходе заседания Совбеза ООН по Сирии Лоукок рассказал, что 23 июня Россия уведомила ООН о приостановке участия в системе гуманитарных предупреждений.

Дипломат пообещал обсудить этот вопрос с представителями России и гуманитарными партнерами ООН в Сирии.

«Цель предупреждений заключается в том, чтобы обеспечить безопасность гуманитарной помощи путем информирования сторон конфликтов о местонахождении гуманитарных объектов или передвижений», — отметил Лоукок.

Он напомнил, что независимо от участия в программе деконфликтинга стороны конфликта должны подчиняться международному гуманитарному праву.

Постпред США в ООН Келли Крафт заявила, что «шокирована» отказом России от участия в механизме деконфликтинга. По ее словам, Россия «подвергла риску миллионы жизней на северо-западе Сирии и создала препятствие доставке ооновской помощи в эту зону».