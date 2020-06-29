Россия уведомила ООН о прекращении взаимодействия через систему гуманитарного деконфликтинга в Сирии . Об этом сообщил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"23 июня Российская Федерация уведомила ООН о том, что она не будет далее участвовать в системе гуманитарных предупреждений, которую ООН и ее гуманитарные партнеры использовали, чтобы делиться информацией со сторонами конфликта", — сказал он.

"Мы обсудим это с нашими гуманитарными партнерами в Сирии и с Российской Федерацией, — добавил Лоукок. — Цель предупреждений заключается в том, чтобы обеспечить безопасность гуманитарной помощи путем информирования сторон конфликтов о местонахождении гуманитарных объектов или передвижений".

Он напомнил, что не зависимо от участия в механизме деконфликтинга, стороны конфликта должны подчиняться международному гуманитарному праву.