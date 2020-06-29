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Россия перестала сотрудничать с ООН через систему деконфликтинга в Сирии 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Россия уведомила ООН о прекращении взаимодействия через систему гуманитарного деконфликтинга в Сирии. Об этом сообщил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
"23 июня Российская Федерация уведомила ООН о том, что она не будет далее участвовать в системе гуманитарных предупреждений, которую ООН и ее гуманитарные партнеры использовали, чтобы делиться информацией со сторонами конфликта", — сказал он.
"Мы обсудим это с нашими гуманитарными партнерами в Сирии и с Российской Федерацией, — добавил Лоукок. — Цель предупреждений заключается в том, чтобы обеспечить безопасность гуманитарной помощи путем информирования сторон конфликтов о местонахождении гуманитарных объектов или передвижений".
Он напомнил, что не зависимо от участия в механизме деконфликтинга, стороны конфликта должны подчиняться международному гуманитарному праву.
В сентябре постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об опасности того, что террористы могут укрываться в объектах, которые они сами попросили включить в список деконфликтинга. В частности, он не исключил, что в некоторых объявленных гуманитарными объектах могут укрываться террористы "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
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Политика , Видео , Василий Небензя , Джебхат ан-Нусра , ООН , Сирия
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