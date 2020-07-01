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В России наступил последний день голосования по поправкам к Конституции 

Авторадио и ещё 78 52 минуты назад
В России наступил последний день голосования по поправкам к Конституции
Фото: Парламентская газета
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ вступает в финальную стадию — 1 июля — основной и последний день, когда россияне смогут отдать свой голос по поводу изменений Основного закона страны. С инициативой о внесении поправок к Конституции выступил Владимир Путин. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение не одного, а сразу нескольких дней: в целях максимального разведения потока людей на участках, голосование началось 25 июня. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, «эта идея себя оправдала». Только за первые пять дней проголосовали почти 50 миллионов человек, явка составила 45,7%. Для электронного дистанционного голосования, доступного жителям Москвы и Нижегородской области, явка составила около 93%. Все, кто записался на электронное голосование, но по каким-то причинам не проголосовал, сможет это сделать на участке 1 июля.
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Комментарии
Политика , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Генеральный прокурор , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России
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