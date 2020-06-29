Песков рассказал про стиль работы Путина 

Период самоизоляции не оказал никакого влияния на график главы государства — Владимир Путин не снижал активность своей работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Журналисты поинтересовались, почему Путин сейчас стал еще более публичным политиком, нежели был "в доковидную пору". На что Песков пояснил, что были "очень жесткий карантин, режим самоизоляции, который вместе с тем не оказал никакого влияния на активный рабочий график главы государства".

Владимир Путин, используя различные коммуникационные технологии, оставался на связи и проводил мероприятия. "Карантинный период смягчается, динамика по заболеваемости неуклонно идет вниз, что, конечно, вызывает положительные эмоции", — заметил Песков.

"По мере этого меняется баланс очных и заочных встреч президента", — объяснил представитель Кремля.

"Президент не снижал свою активность во время карантина, не делает этого и сейчас", — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства не согласился с утверждением журналиста, что сейчас активности стало больше. "Не могу разделить ваши ощущения. Президент поддерживает ту самую активность, которая у него была всегда: это его стиль работы", — заключил он.