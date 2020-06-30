Названа явка россиян на голосование по поправкам

Центральная избирательная комиссия оценила явку россиян на голосование по поправкам в Конституцию позитивно. Она составила 37% при том, что в онлайн-голосовании — 85%.

Участие в плебисците приняли 40 млн человек. Эту практику голосования в течение нескольких дней в дальнейшем думают применять и на выборах. Валентина Матвиенко, глава Совфеда , отметила, что идея провести голосование за несколько дней и с применением разных форм оправдала себя на 100%, сообщает Пятый канал.

Веры Алентовой. Оценил важность не только текущего голосования, но и предварительного обсуждения поправок глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин . Глубоко личными мотивами был обусловлен поход на участок для семьи Владимира Меньшова

Помимо россиян продолжающимся голосованием интересуются и иностранцы. Так, сайт ЦИК за два часа посетили более 500 тыс. гостей из Британии и 3,5 млн — из Сингапура.