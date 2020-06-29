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Матвиенко проголосовала по поправкам в Конституцию 

РИА Новости и ещё 12 3 часа назад
Матвиенко проголосовала по поправкам в Конституцию
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что проголосовала в поддержку поправок в конституцию, которые она назвала выверенными и точными.
"Я считаю, что все поправки важны, и важны все вместе, не по отдельности, они вместе создают основу для защиты национальных интересов России и развития ее. Это очень выверенные, точные, увязанные в один пакет поправки", — сказала Матвиенко после голосования.
Спикер СФ отметила, что конституция 1993 года соответствовала всем международным требованиям.
"Но с тех пор произошли в стране колоссальные изменения и, безусловно, назрела необходимость актуализации конституции, в чем был и большой запрос общества", — подчеркнула она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
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Политика , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Совет Федерации
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