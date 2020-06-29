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Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, вечером ожидается международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В районе 14.00 планируется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Оно будет в режиме видеоконференции», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Также он добавил, что по тематике совещания Кремль сделает соответствующее сообщение.
Кроме того, по словам пресс-секретаря в понедельник состоятся рабочие контакты, а «ближе к вечеру ожидается международный телефонный разговор».
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , РИА Новости
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