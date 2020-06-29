Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза

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«В районе 14.00 планируется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Оно будет в режиме видеоконференции», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Также он добавил, что по тематике совещания Кремль сделает соответствующее сообщение.

Кроме того, по словам пресс-секретаря в понедельник состоятся рабочие контакты, а «ближе к вечеру ожидается международный телефонный разговор».