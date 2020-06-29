Путин проголосует по Конституции на избирательном участке

Президент России Владимир Путин лично проголосует по поправкам к Конституции на избирательном участке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Президент будет лично голосовать», — сказал Песков.

На вопрос о том, будет ли президент в маске и перчатках во время голосования, Песков ответил, что Путин «будет голосовать так, чтобы не подвергать риску своё здоровье и здоровье окружающих».

Ранее сообщалось, что более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%.