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Путин будет голосовать по Конституции на избирательном участке 

RT на русском 50 минут назад
Путин проголосует по Конституции на избирательном участке
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин лично проголосует по поправкам к Конституции на избирательном участке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент будет лично голосовать», — сказал Песков.
На вопрос о том, будет ли президент в маске и перчатках во время голосования, Песков ответил, что Путин «будет голосовать так, чтобы не подвергать риску своё здоровье и здоровье окружающих».
Ранее сообщалось, что более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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