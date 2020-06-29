Кремль прокомментировал повышение уровня радиации в РФ

России нет никаких аварийных ситуаций в плане радиационной безопасности — система мониторинга ничего не зафиксировала. Об этом заявили в Кремле.

"У нас абсолютно современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никаких, как мы видели, оповещений о каких-то угрожающих или аварийных ситуациях нет", — заявил представитель Кремля.

Напомним, что на днях в ряде СМИ прошли сообщения, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии зафиксировали в атмосфере над Северной Европой небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов.