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Кремль опроверг сообщения о повышенном радиационном фоне 

Российская Газета и ещё 7 1 час назад
Кремль прокомментировал повышение уровня радиации в РФ
Фото: РИА Новости
В России нет никаких аварийных ситуаций в плане радиационной безопасности — система мониторинга ничего не зафиксировала. Об этом заявили в Кремле.
"У нас абсолютно современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Никаких, как мы видели, оповещений о каких-то угрожающих или аварийных ситуациях нет", — заявил представитель Кремля.
Напомним, что на днях в ряде СМИ прошли сообщения, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии зафиксировали в атмосфере над Северной Европой небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов.
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