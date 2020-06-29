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Песков прокомментировал снос памятников в США 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Песков прокомментировал снос памятников в США
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову, заявил, что в России тоже был период сноса памятников и он не был самым блистательным в истории страны.
Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) ранее составил онлайн-петицию против планов по сносу памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков Александру Баранову. Согласно петиции, размещенной на сайте КСОРС, группа жителей города Ситки (штат Аляска) выступила с предложением убрать из центра города статую Александра Баранова (1747-1819).
"Что касается сноса памятников, то сейчас это приобрело массовый характер, вы знаете, что у нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили, это не самый был блистательный период нашей истории", — сказал Песков, комментируя ситуацию с предложением снести памятник Баранову.
По городам США и Европы прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
По всем Штатам на фоне протестов после гибели Флойда начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Комментарии
Политика , Александр Баранов , Дмитрий Песков , США
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