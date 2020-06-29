В Кремле назвали волнения в США их внутренним делом 

Неспокойная ситуация в США — внутреннее дело этой страны, в Кремле желают своим американским коллегам и американцам восстановления спокойствия и гармонии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Я воздержусь от каких-либо комментариев относительно, вот как вы сказали, "неспокойствия" и проявления неспокойствия, которые имеют место в США. Это внутреннее дело США, и мы искренне желаем нашим американским коллегам и американцам восстановления у них спокойствия и гармонии, насколько это возможно", — сказал Песков журналистам.

По городам США и Европы прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

По всем Штатам на фоне протестов после гибели Флойда начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.